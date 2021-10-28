Рабочую группу Министерства науки и высшего образования РФ возглавил и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков

Рабочая группа создана по поручению Министерства науки и высшего образования РФ и входит в состав Совета по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В обязанности группы под руководством и.о. ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова входят оценка доступности вузов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью и создание для них специальных условий. Проект соответствующего документа утвержден 27 октября на расширенном заседании рабочей группы Министерства науки и высшего образования РФ.

Кроме Мининского университета, в рабочую группу вошли представители 17 вузов России, а экспертами выступили представители восьми организаций, обеспечивающих соблюдение интересов людей с ОВЗ и представители Министерства науки и высшего образования РФ.

Проект документа уже прошел многоуровневое обсуждение с представителями учебно-методических центров вузов - участников рабочей группы, федеральных и региональных организаций по соблюдению интересов людей с ОВЗ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ, различными ассоциациями вузов страны. В его основе - дифференцированный подход в достижении условий доступности зданий вузов с целью расширение возможностей для обучения студентов с ОВЗ и доступности для них информации.

Виктор Сдобняков рассказал, что новый подзаконный акт заменит утвержденный в 2015 году, требования которого на сегодняшний день во многом потеряли актуальность. Новый документ ориентирован на реальные потребности людей с ОВЗ и опирается на их мнения.

- Документ дифференцирует требования к среде в зависимости от тех сложностей, которые возникают: то, что требуется человеку с проблемами по зрению, будет ненужным для человека с заболеванием опорно-двигательного аппарата, - разъяснил Виктор Владимирович. - Опыт внедрения доступной среды у нас уже есть - один из корпусов Мининского университета на 100% соответствует всем потребностям людей с ОВЗ. Однако не всегда есть возможность переформатировать здание. Так, например, наш главный корпус является памятником архитектуры и перестраивать его нельзя. Но теперь, имея четкие требования, мы сможем профилировать корпуса с учетом концепции универсального дизайна и разумного приспособления. И найдем возможность сделать все образовательное пространство университета доступным для каждого.

Утверждение нового документа Министерством состоится в декабре текущего года, а следующим этапом для рабочей группы станет разработка формальных требований и методики оценки доступности среды вузов.