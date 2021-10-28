Прокуратура Нижнего Новгорода проверит обстоятельства ДТП с участием 11-летнего мальчика на самокате

Прокурорская проверка организована по факту аварии с участием ребенка, произошедшей на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 27 октября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Проведение проверки поручено прокуратуре Приокского района, которой предстоит дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и об оказании услуг,- рассказали в прокуратуре.

Напомним, инцидент произошел в дневное время у остановки «Улица Сурикова». На разрешающий сигнал светофора 11-летний мальчик выехал на самокате на «зебру». Водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ», ехавшего в сторону Щербинок, по какой-то причине не затормозил и сбил ребенка.

Как уточнили в прокуратуре, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.