ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»: ответственный подход к вакцинации

27.10.2021 г. на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») побывал глава местного самоуправления Кстовского муниципального района Андрей Чертков.

В ходе визита состоялась его встреча с генеральным директором предприятия Андреем Богдановым. Обсуждались вопросы мер профилактики коронавирусной инфекции и результаты вакцинации сотрудников. А.Ю. Богданов озвучил актуальные данные статистики:

«Самое главное сейчас – защитить себя, своих близких и коллег. И та работа по вакцинации, которая была организована на нашем предприятии, дала результат. На сегодняшний день 87% работников вакцинировано, иммунная прослойка составляет 97%. Наши сотрудники сознательно и с пониманием отнеслись к вакцинации».

«Хочу поблагодарить руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» за ответственный подход к вакцинации работников. К сожалению, ситуация сегодня действительно тяжелая, число заболевших растет, поэтому вакцинироваться необходимо максимально. И это не лозунги, это жизнь», – сказал Андрей Чертков.