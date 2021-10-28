Мужчина погиб при пожаре в гараже Воротынского района 28 октября

66-летний мужчина погиб при пожаре в гараже в Воротынском районе Нижегородской области сегодня, 28 октября. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 01:03. Стало известно, что загоревшийся гараж находится по адресу: улица Механизаторов, 1 в посёлке Воротынце Воротынского района Нижегородской области.
– В 02:40 пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. В 01:59 на месте обнаружено тело погибшего мужчины 1955 года рождения. Причина пожара устанавливается, – резюмировали в МЧС.
Редакция "Комсомольской правды. Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.
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