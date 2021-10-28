6-летний ребенок чуть не погиб в «пьяном» ДТП в Нижегородской области

Водитель "Джилли" выехала на встречную полосу и совершила ДТП Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель автомобиля «Джилли» устроила ДТП в городе Балахна Нижегородской области 27 октября. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.

ДТП произошло около восьми часов вечера в районе дома №27 по улице Челюскинцев. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями. Пострадал водитель одного из протараненных автомобилей. В «Джилли» помимо 38-летней женщины-водителя находился 6-летний ребенок, который чудом уцелел. Сама женщина также не получила травм.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя автомобиля «Джилли». Согласно показаниям алкотестера, у нее содержалось более 1 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, при допустимой норме в 0,16 миллиграмма, - рассказали в ГИБДД.

Как выяснилось, женщина уже лишена водительских прав. В августе ее задержали за передачу управления автомобилем нетрезвому лицу. За новое нарушение женщине грозит административная ответственность.

Сотрудники ГИБДД просят граждан сообщать о выявленных случаях пьяного вождения по телефону 112.