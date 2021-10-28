МКУ "Центральная диспетчерская служба" ликвидируют в Нижнем Новгороде

Муниципальное казённое учреждение "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" будет ликвидирована в Нижнем Новгороде. Об этом информирует городская мэрия на своём официальном сайте в постановлении от 27 октября.
Сейчас "Центральная диспетчерская служба" находится по адресу: площадь Революции, дом 7 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. В тексте постановления сказано, что городскому департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручено утвердить состав ликвидационной комиссии МКУ, а также утвердить порядок и сроки ликвидации учреждения.
В качестве крайнего срока выполнения процедуры мэрия Нижнего Новгорода указала 31 декабря 2021 года.
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