Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 10:21

МКУ "Центральная диспетчерская служба" ликвидируют в Нижнем Новгороде

Мэрия города вынесла соответствующее постановление
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Муниципальное казённое учреждение "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" будет ликвидирована в Нижнем Новгороде. Об этом информирует городская мэрия на своём официальном сайте в постановлении от 27 октября.

Сейчас "Центральная диспетчерская служба" находится по адресу: площадь Революции, дом 7 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. В тексте постановления сказано, что городскому департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручено утвердить состав ликвидационной комиссии МКУ, а также утвердить порядок и сроки ликвидации учреждения.

В качестве крайнего срока выполнения процедуры мэрия Нижнего Новгорода указала 31 декабря 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!