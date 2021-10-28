Три дома и детский сад в Московском районе останутся без света 28 октября

Три дома и один детский сад в Московском районе останутся без электроэнергии сегодня, 28 октября. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

В частности, света не будет в детском саду №304 и по адресам проспект Героев, 27, 29 и 30. Света не будет с 14 до 20 часов.

Жителей улицы Маршала Воронова в том же Московском районе ждет другое плановое отключение – в доме №18 с 9 до 15 часов не будет горячей воды.

В Советском районе на улице Маршала Рокоссовского в доме №10 отключат холодную воду почти на целый день, с 9 до 18 часов.

Как сообщается на сайте управления, все отключения носят плановый характер и связаны с необходимостью проведения работ на объектах ЖКХ.