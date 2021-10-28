Дзержинский завод выплатит сотрудникам 30 тысяч рублей за прививку от COVID-19

Дзержинский завод им. Я.М. Свердлова выплатит 30 тысяч рублей сотрудникам, прошедшим вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает администрация города Дзержинска.

Такое решение было принято руководством предприятия с целью недопущения срыва производственной программы: летом завод вышел на прибыльный финансовый результат, что позволило вернуть выплату ежемесячной премии в полном объеме.

- Руководство предприятия подаёт пример действительно ответственного отношения к проблеме COVID-19, поощряя сотрудников. Надеюсь, что другие предприятия тоже возьмут этот метод на вооружение. Ковид – это действительно не только медицинская, но и экономическая проблема. Нельзя допустить, чтобы предприятия, как крупные, так и малые, остановились, - заявил мэр Иван Носков.

Коллективная вакцинация сотрудников проходит без отрыва от производства: прививки делают всем желающим на базе медико-санитарной части завода. Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Всего на стимулирующие выплаты сотрудникам завод выделит не менее 200 миллионов рублей.