«Газель» насмерть сбила двух пешеходов на трассе в Лукояновском районе 27 октября. Фото: Иван ВИСЛОВ

Два пешехода погибли под колесами «Газели» в Лукояновском районе вечером 27 октября. Трагедия произошла около 19:15 на подъезде к селу Ивково недалеко от Лукоянова, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Водитель «Газели» совершил наезд на пешеходов, идущих по краю проезжей части. В результате погибли 64-летний мужчина и 63-летняя женщина, - рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины случившегося. Не исключено что водитель «Газели» не заметил в темноте идущих по трассе пешеходов.

Напомним, сегодня пассажирский автобус сбил 11-летнего мальчика в Нижнем Новгороде, ребенок был на самокате.