Три застройщика безвозмездно передадут инженерные сети в собственность Нижнего Новгорода. Такое решение одобрила Городская Дума на заседании 27 октября 2021 года.

Так, в дальнейшем их обслуживанием займутся специализированные организации АО «Теплоэнерго», АО «Нижегородский водоканал» и МП «Инженерные сети».

Строительная компания «Инградстрой» передаст в муниципальную собственность сети водопровода и электроосвещения ЖК «Новая Кузнечиха» в Советском районе. АО «Желдорипотека» - тепловые сети жилого дома с объектами обслуживания в квартале улиц Вольская – Витебская в Канавинском районе. Общая протяженность труб составит 165 м.

А от застройщика «Нижегородская девелоперская компания» город получит наружную сеть бытовой канализации в ЖК «Циолковский».

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