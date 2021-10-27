Детский игровой комплекс установили на улице Березовской в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Детский игровой комплекс установили на улице Березовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Игровой комплекс для детей установили по адресу: улица Березовская, 67 в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Вам решать!».

- Жители обращались с просьбой убрать старые игровые элементы и установить современный детский городок. После объявления о приеме заявок на участие в проекте «Вам решать!» горожане очень активно проголосовали за свое предложение, - пояснил глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

По его словам, площадка рассчитана как на маленьких детей, так и ребят постарше. Установили два детских комплекса «Вертолетная станция» и «Вертолет», пожарная машина и джип МЧС, два вида качалок-пружин, четырехместная качалка-балансир, качели, карусели и песочный дворик.

Всего в 2021 году в Московском районе установят 15 детских площадок и две воркаут- площадки.

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