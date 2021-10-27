Одностороннее движение введут на участке площади Сенной с 17 ноября Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Одностороннее движение введут от площади Сенной до улицы Новосолдатской с 17 ноября. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Instagram.

Сейчас автомобили, которые выезжают на площадь со стороны улиц Тургенева и Новосолдатской и следуют по маршруту в сторону площади Минина и Пожарского, пересекают несколько рядов, что приводит к задержке машин с улицы Горького.

- Для того, чтобы исключить пересечение транспортных потоков и уменьшить вероятность ДТП, автомобили с улиц Тургенева и Новосолдатской будут направлены по улице Сеченова на улицу Большая Печерская. Перекресток этих улиц регулируется светофором, поэтому проблем с выездом с улицы Сеченова у автомобилистов не будет, - пояснил Юрий Шалабаев.

Перепробег машин по новой схеме движения составит менее 500 метров.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.