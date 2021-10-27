Нижегородские рестораторы просят открыть заведения общепита в нерабочие дни

Нижегородские рестораторы просят возобновить работу заведений общественного питания в период нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщил глава представительства Федерации отельеров и рестораторов Александр Котюсов в своем Facebook.

Он рассказал, что вчера состоялась ZOOM-встреча с вице-Губернатором области Андреем Саносяном и уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Павлом Солодким. На ней обсуждали ситуацию по закрытию общепита.

По его словам, отрасль уже является одной из наиболее пострадавших от COVID-ограничений. Так, например, летом весь общепит обязали привить 60% персонала, три недели назад – до 80% сотрудников. При этом у многих ресторанов эти показатели превышают даже 90%.

- Мы оказались в ситуации, когда нам надо платить аренду, зарплаты, коммуналку, но заработать на это нам не дают! Продержаться две недели можно, но не больше!, - отмечает ресторатор.

Сейчас предпринимателям снова нужно беспокоиться о том, как оплатить аренду, коммунальные платежи и рассчитаться с сотрудниками.

- Поэтому главная просьба к власти была - дайте нам возможность работы. С кодами или без них, разберёмся….но дайте…с завтрашнего дня! С четверга! С пятницы! Дайте! Пока многое непонятно. Не ясен так называемый протокол открытия! При каких условиях мы может начать работать - со 150%-й вакцинацией сотрудников, в скафандрах, в гидрокостюмах. На эти вопросы пока ответов нет. Сегодня/завтра совещание с руководством Роспотребнадзора - буду информировать, - пишет Александр Котюсов.

Напомним, что нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.

Кафе и рестораны в Нижегородской области по ночам должны работать только на вынос. Такие ограничения вступили в силу с 00:00 до 6:00 и будут действовать вплоть до 31 октября.