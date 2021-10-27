В Нижнем Новгороде определили круг льготных пользователей платных парковок. Соответствующие изменения утвердила городская Дума на заседании 27 октября 2021 года.

В данную категорию вошли многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, их опекуны, приемные семьи с детьми до 18 лет и инвалиды. Также льготное право на пользование парковками предоставили владельцам электромобилей. Таким образом, данным категориям граждан парковка будет предоставляться бесплатно.

Кроме того, бесплатно пользоваться парковкой смогут постоянные жители расположенных рядом домов. Резидентам-собственникам предоставят право на размещение одного автомобиля. Предполагается, что на одно жилое помещение выделят одно резидентное парковочное разрешение. Плата за пользование парковкой установит правовой акт администрации Нижнего Новгорода.

Отмечается, что пользоваться парковочными местами бесплатно можно будет в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в период с 20.00 до 08.00 в рабочие дни. Кроме того, бесплатно автомобиль может находиться на платной парковке в течение первых 15 минут.