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Общество27 октября 2021 13:31

Татьяна Гриневич сложила полномочия депутата Гордумы

Это было сделано в связи с ее избранием в Заксобрание Нижегородской области
Василий КРОТОВ
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В связи с избранием в региональное Заксобрание Татьяна Гриневич сложила полномочия депутата Гордумы. Соответствующее решение было одобрено на заседании городской думы 27 октября.

- Полномочия были прекращены на основании письменного заявления Татьяны Гриневич об отставке по собственному желанию, - говорится в сообщении. – Гордума также досрочно прекратила ее полномочия на посту председателя постоянной комиссии по экологии. Полномочия Татьяны Гриневич прекращены с 24 сентября 2021 года.

Напомним, Татьяна Гриневич была избрана депутатом городской Думы на выборах 13 сентября 2020 года . Она была избрана председателем постоянной комиссии по экологии, входила в состав постоянной комиссии по социальной политике.