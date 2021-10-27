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Общество27 октября 2021 13:16

15 новых позиций появилось в схеме размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде

13 из них расположены на муниципальных зданиях
Василий КРОТОВ
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15 новых позиций появилось в схеме мест размещений рекламных конструкций в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании городской Думы Нижнего Новгорода 27 октября.

- Новые места для размещения рекламы были включены в этот перечень по предложению предпринимателей и Городского центра градостроительства и архитектуры, - говорится в сообщении. – 13 из этих новых мест расположены на зданиях, находящихся в муниципальной собственности. Таким образом администрация города сможет проводить торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

По предварительным данным, ежемесячная арендная плата по заключенным договорам с победителями торгов составит около 70 тысяч рублей. А за год – 835 тысяч рублей. Единовременная плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций может составить не менее 2,3 миллионов рублей.