Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 13:04

Врач-гериатр заявила об опасности четвертой волны COVID-19 для пожилых нижегородцев

Она также отметила, что среди заболевших крайне мало привитых
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Четвертая волна COVID-19 особенно опасна для пожилых нижегородцев. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Нижегородской области, заведующая терапевтическим отделением городской больницы №3 Лидия Александровна Калинникова.

По ее словам, на данный момент ситуация с заболеваемостью коронавирусом очень острая. Четвертая волна коронавирусной инфекции стала тяжелее предыдущих: она характеризуется прогрессирующим течением заболевания и вызывает осложнения.

- К сожалению, как и в предыдущие волны пандемии, самыми уязвимыми являются пациенты старшей возрастной группы. Это обусловлено тем, что пожилые имеют низкую сопротивляемость к этой инфекции, а также большое количество хронических заболеваний и старческую астению, - пояснила Лидия Калинникова.

Она добавила, что в одном из перепрофилированных госпиталей из 300 коек, развернутых для лечения ковид-пациентов, сейчас заполнено около 90%.

Врач-гериатр также призвала нижегородцев пройти вакцинацию, так как среди заболевших крайне мало привитых – они преимущественно болеют в нетяжелой форме. Непривитым, напротив, часто требуется интенсивная терапия, а также их приходится подключать к кислороду и аппарату искусственной вентиляции легких.

- Еще раз обращаюсь ко всем нижегородцам: прививайтесь – благодаря этому вы сможете защитить себя и своих близких, - подытожила Лидия Калинникова.