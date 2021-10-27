Трамваи начнут ходить в Сормово, Новинки и Щербинки

Три новые трамвайные ветки планируют запустить в Нижнем Новгороде. Об этом на заседании городской думы рассказал глава МП «Нижегородэлектротранс» Андрей Шекунов.

- В этом году АО «Петербургские дороги» занимается разработкой проекта модернизации наземного электротранспорта в Нижнем Новгороде, - рассказал глава предприятия. - Проект предусматривает постепенную модернизацию электротранспорта в течение 10 лет. Одно из направлений касается продления трамвайных линий. В частности, хотим продлить три трамвайные ветки – в Щербинки (первый этап), в Новинки и в седьмой микрорайон в Сормове.

По словам главы предприятия, сейчас инвентарный парк "Нижегородэлектротранса" составляет 280 трамваев и 220 троллейбусов. Износ составляет 83,4% по трамваям и 92,9% - по троллейбусам.