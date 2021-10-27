Давид Мелик-Гусейнов заявил о возможности пятой волны коронавируса

Пятая волна коронавируса может прийти в Нижегородскую область после Нового года в случае, если 80% жителей региона не пройдут вакцинацию в ближайшие 2-3 недели. Об этом замгубернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, «разрушительный эффект» от пятой волны будет еще сильнее. Если в ближайшее время ситуация с вакцинацией от коронавируса не изменится, то возможности выйти из четвертой волны не будет.

- Надо использовать шанс здесь и сейчас остановить пандемию, - добавил министр здравоохранения региона.

Напомним, что 26 октября в Нижегородской области установлен абсолютный суточный рекорд по числу вакцинированных от коронавируса.

Так, за прошедшие сутки прививку от COVID-19 сделали 27 970 нижегородцев, из них 16 688 получили первый компонент вакцины, а 11 282 - второй.

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