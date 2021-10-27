Еще у 783 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 26 октября 2021 года, всего с начала пандемии 188 013 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 584 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 783 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе, что является новым антирекордом. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 169 тысяч человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 7 565, а за последние сутки сорок человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (15 919) и г. Бор (9 326), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (347) и Спасском районах (394). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 958), за прошедшие сутки там выявили 69 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (5 789 новых случаев), Санкт-Петербург (2 913 новых случаев) и Московская область (2 670 новых случаев).

По данным на утро 27 октября, всего привито 1 194 448 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 084 018 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.