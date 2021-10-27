Больше полумиллиарда рублей предлагается выделить на социальную сферу и ремонт дорог в Нижнем Новгороде

Свыше полумиллиарда рублей предложено направить на социальную сферу, реконструкцию дорог и переселение жителей из аварийного фонда. С такой инициативой в преддверии заседания городской думы выступил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Основная часть средств будет направлена на строительство и поддержку действующих учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта – это 390 миллионов рублей, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Также будут увеличены расходы на строительство, содержание и реконструкцию дорог – 91 миллионов рублей. Еще 71 миллион рублей пойдет на переселение граждан из аварийного жилого фонда.

По словам главы города, всего в этом году в Нижнем Новгороде отремонтируют более 100 участков дорог.

- По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» мы капитально отремонтируем 31 дорогу, в том числе четыре – за счёт сложившейся экономии в результате конкурсных процедур, - отметил Юрий Шалабаев.