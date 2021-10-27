Суточный рекорд по вакцинации установлен в Нижегородской области

Абсолютный суточный рекорд по числу вакцинированных от коронавируса установлен в Нижегородской области 26 октября. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области сообщил в своем Instagram.

Так, за прошедшие сутки прививку от COVID-19 сделали 27 970 нижегородцев, из них 16 688 получили первый компонент вакцины, а 11 282 - второй.

- Спасибо, что боретесь вместе с нами!, - отметил министр здравоохранения региона.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране объявили нерабочие дни. Известно, что в Нижнем Новгороде они продлятся с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, а также салоны красоты и экскурсионные организации.