Свыше 122 миллионов рублей выделят на строительство детсадов в Нижнем Новгороде

На строительство детских садов в Нижнем Новгороде планируется выделить 122,6 миллионов рублей. Соответствующее решение было одобрено на заседании городской Думы Нижнего Новгорода 27 октября.

- На строительство детсада № 38 в ЖК «Новая Кузнечиха» планируется направить 32,7 миллионов рублей, - отметил заместитель директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Владимир Лакасев. – Еще 50,7 миллионов рублей направят на строительство пристроя к школе № 168 в микрорайоне Сортировочный в Канавинском районе. Также 28,1 миллион рублей будет направлен на строительство пристроя к школе № 117 в Сормовском районе.

Напомним, ранее мы писали, что доходы Нижнего Новгорода выросли на 480 миллионов рублей. Больше половины этих средств поступили за счет межбюджетных трансфертов.