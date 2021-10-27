Почти 50 млн рублей выделят на ремонт Выксунской ЦРБ в 2022 году

Больница не видела ремонта с 1936 года. Фото: СОЦСЕТИ

На ремонт Выксунской ЦРБ выделят почти 50 млн рублей в 2022 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ответ на жалобы нижегородцев в Instagram.

- В этом году подготовлена смета на капремонт на сумму 49 465 500 рублей. Ремонт включен в план финансирования на 2022 год, - написал министр.

Накануне в соцсетях появились ужасающие фотографии выксунской больницы. На снимках – почерневшие от плесени стены и потолок с облупленной краской, а кое-где – с откровенными дырами, допотопная мебель и полусгнившая рама окна. Все это могло бы стать отличным антуражем для фильмов ужасов, но не для поправки здоровья.

- Условий никаких нет, в палатах полно тараканов, которые падают даже с потолка (особенно ночью). О каком лечении может идти речь, когда в больнице полная антисанитария? – задаются вопросом местные жители.

К слову, по данным регионального минздрава, здесь не было капитального ремонта с момента постройки здания, то есть с 1936 года.