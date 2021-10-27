Доходы Нижнего Новгорода выросли на 480 миллионов рублей

Доходы в бюджете Нижнего Новгорода на 2021 год выросли на 480,2 миллиона рублей. Львиная доля этих средств – 274 миллиона рублей – составляют средства межбюджетных трансфертов. Соответствующие поправки были одобрены на заседании городской Думы Нижнего Новгорода 27 октября.

- Одновременно с этим расходы городского бюджета вырастут на 566,7 миллионов рублей, - рассказал заместитель директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Владимир Лакасев. – Из этих средств 137,8 миллионов рублей будут направлены на оплату труда бюджетников для достижения целевых показателей майских указов президента.

Также 49,1 миллион рублей будет направлено на содержание и ремонт автомобильных дорог. Еще 35,1 миллион рулей будет направлен на проектирование и строительство новых дорог.