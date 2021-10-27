Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 27 октября

В среду, 27 октября, в двух районах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.
Без света с 08:00 до 17:00 уже остались жители Ленинского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Паскаля (№19, 21, 23 и 25).
В Приокском районе без электричества с 09:00 останутся дома по улице Школьная (№124-197б). Подачу электроэнергии в квартиры восстановят к 17 часам.
Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
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