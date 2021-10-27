Канатную дорогу около нижегородского трамплина достроят в 2021 году

Канатку около трамплина достроят в этом году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Канатную дорогу в районе трамплинного комплекса в Нижнем Новгороде планируют достроить до конца 2021 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

Строительство пассажирской подвесной канатной дороги является одним из этапов строительства регионального тренировочного центра с трамплинным комплексом. Новая канатка будет работать в качестве подъемника на трамплин. Протяженность канатной дороги по склону составляет 242,3 метра.

- Сроки запуска и режим работы будет определять компания-оператор подвесной канатной дороги, - уточнили в региональном минстрое.

Напомним, открытие трамплина К-60 в Нижнем Новгороде состоялось 6 марта 2021 года. В состав тренировочного комплекса входят также административно-бытовое здание, помещение для охраны, судейская и тренерская трибуны, камера хранения, лестницы, опоры освещения и сооружения инженерной защиты склона. В будущем трамплин будет использоваться для проведения тренировочных занятий и проведения соревнований регионального и всероссийского уровня среди юношей и девушек до 15 лет.

Изначально здесь планировался комплекс трамплинов, но на строительство еще двух сооружений не хватило денег.

- Реализация второго этапа строительства комплекса трамплинов невозможна без федерального финансирования. В связи с бюджетными ограничениями выделение средств в настоящее время не представляется возможным, - сообщили в правительстве Нижегородской области, уточнив при этом, что как только средства будут выделены, проектную документацию скорректируют и трамплины достроят.