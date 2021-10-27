120 протоколов о нарушении антиковидных ограничений составлено в Нижегородской области за неделю

В Нижегородской области за неделю составлено 120 протоколов о нарушении антиковидных ограничений. По данным регионального правительства, всего с 18 по 22 октября было проведено более 4300 проверок магазинов и кафе.

- Больше всего проверок провели за неделю в Богородском, Балахнинском, Гагинском, Тоншаевском районах и городском округе городе Кулебаки – более 170. В Пильнинском, Сосновском районах и в Выксе прошло от 120 до 170 проверок. Более 100 проверок провели рабочие группы в Воскресенском, Дивеевском, Краснобаковском районах, городском округе Навашинский и в Сарове, - рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов.

Проверки проводят специальные группы, которые были созданы в каждом муниципалитете. В них входят сотрудники полиции, Роспотребнадзора и представители администрации.

Напомним, в соответствии с последними изменениями в указ губернатора в Нижегородской области на ближайшие две недели закрыт ряд объектов торговли, кинотеатры и другие учреждения, а кафе и рестораны работают только на доставку и на вынос.

Проверки проходят и в общественном транспорте. Так, четырех перевозчиков оштрафуют за то, что водители нарушают масочный режим.