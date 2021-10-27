Власти не собираются выселять многодетную нижегородку из муниципального жилья

С нижегородкой, которая с десятью приемными детьми проживает в муниципальной квартире Ленинского района, планируют заключить новый договор найма. Об этом сообщили в районной администрации, пишет NewsRoom24.

При этом речи о расторжении договора и выселении многодетной матери не идет: дело в том, что срок предыдущего договора подошел к концу, и теперь решается вопрос о заключении нового договора.

Эту проблему взял под свой контроль глава Ленинского района Александр Кулагин.

Накануне многодетная нижегородка Веда Ливадонова пожаловалась в соцсети, что семья может оказаться на улице из-за того, что власти не собираются продлевать договор коммерческого найма муниципальной квартиры, которую они арендуют последние семь лет.