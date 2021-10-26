В Нижегородской области необходимо вводить более интенсивные ограничительные меры

В Нижегородской области необходимо вводить более интенсивные меры по ограничению. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

Сейчас доля свободного коечного фонда находится на уровне 12%, но есть регионы, где количество коек необходимо наращивать и вводить более интенсивные меры по ограничению. Среди таких субъектов была отмечена и Нижегородская область.

- Их системы здравоохранения сегодня находятся в максимальном напряжении, - подчеркнул Михаил Мишустин.

По его словам, в регионах, где уже ввели меры сдерживания пандемии - QR-коды, пациенты скорее начали проходить вакцинацию.

Напомним, что нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.

Кафе и рестораны в Нижегородской области по ночам должны работать только на вынос. Такие ограничения вступили в силу с 00:00 до 6:00 и будут действовать вплоть до 31 октября.