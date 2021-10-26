Огромная очередь образовалась на проходной ВНИИЭФ в Сарове в «нерабочие дни» Фото: группа Вконтакте «Типичный Нижний Новгород».

В Нижегородской области жители Сарова пожаловались на огромные очереди на проходной ВНИИЭФ в период нерабочих дней. Об этом очевидцы сообщили в группе Вконтакте «Типичный Нижний Новгород».

- У кого-то выходные, а у кого-то очередь на проходной. Так выглядят нерабочие дни на проходной ВНИИЭФ в Сарове, – так подписал фотографии автор поста.

На фотографиях можно заметить, что практически все люди стоят в очереди без масок, а социальная дистанция совершенно не соблюдается.

- Так там всегда так вроде, - также комментирует один из пользователей.

«Комсомолка» направит запрос в пресс-службу ВНИИЭФ, чтобы узнать, всегда ли такие огромные очереди с утра на входе в научно-исследовательский центр.

Напомним, что нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.

Кафе и рестораны в Нижегородской области по ночам должны работать только на вынос. Такие ограничения вступили в силу с 00:00 до 6:00 и будут действовать вплоть до 31 октября.