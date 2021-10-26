Около 50 урн дополнительно установят в Приокском районе

В Приокском районе дополнительно установят 48 урн. Об этом сообщает районная администрации.

В настоящее время емкости для сбора мусора появились на главных магистралях района: на проспекте Гагарина, улицах Горной, Академика Сахарова, Ларина и на Анкудиновском шоссе. По просьбе жителей их также добавили в сквере у НИИИС им. Ю.Е. Седакова.

- Часть урн мы направили на замену емкостей на остановках общественного транспорта. Выбирали места, где урны были ветхими и требовали ремонта, - уточнил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Он также добавил, что мусор из урн вывозится ежедневно, обычно это происходит по утрам. Емкости для сбора мусора представляют собой черные металлические конструкции. Каждая из них имеет подложку для более удобной ликвидации отходов.

Ранее мэр города Юрий Шалабаев сообщил, что в Нижнем Новгороде завершены работы на 25 общественных пространствах.

- Значительная часть оставшихся пространств – в самой высокой степени готовности. Где-то ждут поставки ограждения, где-то дополнительной высадки зеленых насаждений. Но жители уже могут их посещать. Два пространства будут сделаны с задержкой – это сквер Гордеевский в Канавинском районе и бульвар 70 лет Октября. С недобросовестными подрядчиками пришлось расторгнуть соглашения, применены штрафные санкции. Тем не менее, эти два сквера мы тоже планируем сдать в этом году, – добавил Юрий Шалабаев.