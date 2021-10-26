Завершился ремонт дороги Выкса – Досчатое в Нижегородской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Завершился ремонт дороги Выкса – Досчатое в Нижегородской области. Специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области оценили качество выполненных работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ремонт провели в 2021 году после обращения жителей к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

- Выкса - один из важнейших промышленных центров региона. Качество дорог там важно как для жителей, так и для промышленных предприятий. Национальный проект позволил отремонтировать крупный участок дороги, сделать его более надежным. Это часть системной работы, имеющей серьезное значение для социально-экономического развития территории, - сказал Глеб Никитин.

Так, по нацпроекту отремонтировали 10,3 км дороги Выкса – Досчатое. Стоимость ремонтных работ составила 161 млн рублей. На дороге обновили обочины, предусмотрели подъездные карманы к остановам общественного транспорта, заменили 600 метров старого барьерного ограждения, нанесли разметку – в том числе 12 пешеходных переходов.