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Общество26 октября 2021 17:05

Четыре нижегородских перевозчика оштрафуют за отсутствие масок у водителей

Речь идет о систематических нарушениях указа губернатора
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Четыре нижегородских перевозчика будут привлечены к административной ответственности за систематические нарушения указа губернатора о введении режима повышенной готовности. Соответствующие документы направлены в суд, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Ведомство не указывает, что это за перевозчики, но уточняет, что их водители регулярно игнорируют обязательные требования о том, что на рабочем месте нужно находиться в маске.

Всего за октябрь было выявлено 177 водителей общественного транспорта, нарушающих масочный режим. С ними проведены беседы, перевозчикам направлены предупреждения.

Также продолжаются проверки соблюдения масочного режима пассажирами. Нарушителей антиковидных мер ждет предупреждение или штраф в размере от 1000 до 30 тысяч рублей.