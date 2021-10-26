Четыре нижегородских перевозчика оштрафуют за отсутствие масок у водителей

Четыре нижегородских перевозчика будут привлечены к административной ответственности за систематические нарушения указа губернатора о введении режима повышенной готовности. Соответствующие документы направлены в суд, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Ведомство не указывает, что это за перевозчики, но уточняет, что их водители регулярно игнорируют обязательные требования о том, что на рабочем месте нужно находиться в маске.

Всего за октябрь было выявлено 177 водителей общественного транспорта, нарушающих масочный режим. С ними проведены беседы, перевозчикам направлены предупреждения.

Также продолжаются проверки соблюдения масочного режима пассажирами. Нарушителей антиковидных мер ждет предупреждение или штраф в размере от 1000 до 30 тысяч рублей.