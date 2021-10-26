Сотрудники одного из заводов Дзержинска получат стимулирующие выплаты за вакцинацию

Руководство ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» приняло решение выплатить сотрудникам, сделавшим прививку от COVID-19, по 30 тысяч рублей. Выплаты получат все сотрудники дзержинского предприятия, включая филиал завода, находящийся в Бийске – «Бийский олеумный завод».

«Ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, мы переживаем четвёртую волну пандемии, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков. - Сейчас особенно важно соблюдать меры санитарной защиты и вакцинироваться. Руководство предприятия подаёт пример действительно ответственного отношения к проблеме COVID-19, поощряя сотрудников. Надеюсь, что другие предприятия тоже возьмут этот метод на вооружение. Ковид – это действительно не только медицинская, но и экономическая проблема. Нельзя допустить, чтобы предприятия, как крупные, так и малые, остановились».

Как отметил генеральный директор ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Юрий Шумский, решение было принято с целью поощрения «свердловцев», поддержавших коллективную вакцинацию и тем самым не допустивших срыва производственной программы. В июле государственное предприятие вышло на прибыльный финансовый результат, что позволило вернуть выплату ежемесячной премии в полном объёме. Уже сейчас можно сказать, что все плановые годовые показатели будут перевыполнены.

На базе медико-санитарной части завода организована работа по вакцинации всех желающих. Режим нерабочих дней не парализовал работу на предприятии, она продолжается в штатном режиме. Всего на стимулирующие выплаты всем привитым сотрудникам предприятие выделит не менее 200 миллионов рублей.