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Новости компаний26 октября 2021 16:38

Сотрудники одного из заводов Дзержинска получат стимулирующие выплаты за вакцинацию

Руководство предприятия подаёт пример действительно ответственного отношения к проблеме COVID-19, поощряя сотрудников
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Сотрудники одного из заводов Дзержинска получат стимулирующие выплаты за вакцинацию

Сотрудники одного из заводов Дзержинска получат стимулирующие выплаты за вакцинацию

Руководство ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» приняло решение выплатить сотрудникам, сделавшим прививку от COVID-19, по 30 тысяч рублей. Выплаты получат все сотрудники дзержинского предприятия, включая филиал завода, находящийся в Бийске – «Бийский олеумный завод».

«Ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, мы переживаем четвёртую волну пандемии, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков. - Сейчас особенно важно соблюдать меры санитарной защиты и вакцинироваться. Руководство предприятия подаёт пример действительно ответственного отношения к проблеме COVID-19, поощряя сотрудников. Надеюсь, что другие предприятия тоже возьмут этот метод на вооружение. Ковид – это действительно не только медицинская, но и экономическая проблема. Нельзя допустить, чтобы предприятия, как крупные, так и малые, остановились».

Как отметил генеральный директор ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Юрий Шумский, решение было принято с целью поощрения «свердловцев», поддержавших коллективную вакцинацию и тем самым не допустивших срыва производственной программы. В июле государственное предприятие вышло на прибыльный финансовый результат, что позволило вернуть выплату ежемесячной премии в полном объёме. Уже сейчас можно сказать, что все плановые годовые показатели будут перевыполнены.

На базе медико-санитарной части завода организована работа по вакцинации всех желающих. Режим нерабочих дней не парализовал работу на предприятии, она продолжается в штатном режиме. Всего на стимулирующие выплаты всем привитым сотрудникам предприятие выделит не менее 200 миллионов рублей.