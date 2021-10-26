Новое медоборудование на сумму 10,8 млн рублей получила нижегородская поликлиника №17

В городскую поликлинику №17 Московского района Нижнего Новгорода поступило новое медицинское оборудование на сумму более 10 млн рублей. Средства выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Таким образом, в медучереждение поступили рентгенодиагностический цифровой комплекс, УЗИ-аппарат и кольпоскоп.

- Благодаря этой программе наша поликлиника также получит в ноябре видеогастроскоп стоимостью более 5,5 млн рублей. Новое оборудование поможет значительно улучшить качество оказываемых нашим пациентам услуг, - отметила главный врач поликлиники Елена Солдатова.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона с 2021 по 2025 годы в Нижегородской области приобретут около 1 584 единиц автомобильного транспорта. Общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2025 гг. составляет более 15,5 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 14,8 млрд руб.

Напомним, что в городскую клиническую больницу №40 Нижнего Новгорода поступило новое медицинское оборудование, рентгеновский цифровой аппарат, аппарат ультразвуковой диагностики и аппарат для суточного ЭКГ-мониторирования, на сумму более 13 млн рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения.