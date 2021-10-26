45 участков дорог отремонтировали за год в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в этом году в рамках регионального проекта «Вам решать!» отремонтировали 45 участков дорог. Об этом сообщаил глава города Юрий Шалабаев в рамках инспекционного объезда районов Нижнего Новгорода.

По словам главы города, Сормовский, Канавинский и Ленинский районы лидируют по количеству заявок от жителей по направлению «Ремонт дорог».

- В этом году из 78 реализуемых заявок по проекту «Вам решать!» 49 касаются ремонта дорог. Это больше 60 %. То есть запрос на ремонт небольших дорог, дорог частного сектора очень велик. На данный момент уже отремонтировано 45 участков дорог, в ближайшее время будет сдано еще четыре, - отметил Юрий Шалабаев.

На улице Зеленой в Канавинском районе жители, которые инициировали ремонт дороги, также остались довольны работами и обратились к главе города Юрию Шалабаеву с просьбой сделать здесь освещение. Глава администрации Канавинского района Олег Алешин доложил мэру, что этот вопрос прорабатывается. «Возможности оборудования дополнительного освещения уже рассматриваем. Люди должны получить максимально комфортные условия», - сказал он.

Последней точкой объезда стала улица Возрождения в Ленинском районе. Всего в районе выполнен ремонт дорог частного сектора по девяти улицам: Заозерная, Волочильная, Молодая Гвардия, Алма-Атинская, Политотдельская, Вали Котика, Матросская, Дачная и Возрождения.

- В ближайшее время на улице Возрождения должны появиться лежачие полицейские, и решен вопрос с освещением, - подчеркнул глава города.

Как пояснил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин, необходимость установки лежачих полицейских возникла из-за того, что новая дорога стала пользоваться повышенным спросом у автомобилистов.

- Подрядная организация готова установить здесь лежачие полицейские. А также сделать проект по установке знаков, необходимых для обеспечения безопасного движения, - добавил главе города Александр Кулагин.