«Газпром» прокомментировал новость о выбросе метана в Нижегородской области

Выброс газа метана произошел на территории одного из объектов «Газпрома» в Нижегородской области в начале октября. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород.

Как выяснилось, 5 октября на газопроводе «Ямбург–Тула I» проводились работы по устранению дефектов, выявленных при диагностике.

- За счет применения мобильной компрессорной станции основной объем газа из отключенного участка газопровода был сохранен и перекачан в соседний участок газопровода. Небольшая часть газа, сохранить которую технологически не представлялось возможным, была стравлена, - рассказали в пресс-службе.

Ранее иностранные издания сообщили, что выброс был достаточно сильным, его можно было наблюдать со спутника из космоса.

В «Газпроме» не сообщили об объемах высвобожденного метана, но отметили, что нормативы были соблюдены.

- Объем стравленного газа будет учтен в публикуемой «Газпромом» экологической отчетности, - добавили в пресс-службе.