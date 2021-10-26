До 2 млн рублей получат нижегородские промпредприятия на подключение к коммунальной инфраструктуре

До 2 млн рублей могут получить промышленные предприятия Нижегородской области на возмещение части затрат на оплату услуг по подключению к коммунальной инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Данная мера поддержки была разработана нами для промышленных предприятий региона, которые реализуют инвестиционные проекты. Всего на эти цели было выделено 13,3 млн рублей. Помощь направлена на снижение затрат предприятия и сокращение сроков при запуске новых производств. А новые производства - это новые рабочие места для жителей Нижегородской области, - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Данную субсидию могут получить обрабатывающие предприятия. Исключения составляют компании, производящие пищевые продукты, напитки, табачные изделия, кокс и нефтепродукты, эфирные масла, ядерное топливо, углеводороды и их производные, другие химические продукты, а также осуществляющих копирование носителей информации и выпуск полиграфической продукции.

Подробную информацию о том, как получить субсидию, можно получить на сайте регионального Минпрома.

Подать заявку на получение субсидии можно до 22 ноября 2021 года в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.