10 медалей завоевали дзержинцы на Кубке Европы по сумо

В подмосковном Чехове завершился масштабный турнир по сумо – Кубок Европы. Всего в нем приняли участие около 150 сильнейших сумоистов континента – мужчины и женщины, юноши и девушки 2004 года рождения и старше из России, Грузии, Польши, Украины, Германии, Италии, Эстонии и Венгрии. Воспитанники дзержинской спортивной школы олимпийского резерва борьбы «Созвездие» завоевали на соревнованиях 10 медалей разного достоинства.

Воспитанницы Евгении Жмаевой – Екатерина Волкова и Анастасия Леонтьева – заняли 1 и 2 места в весовых категориях до 50 кг и до 55 кг соответственно. Яна Давыдова и Анна Александрова под руководством тренера Оксаны Аржаковой стали первыми в категориях до 73 кг и до 80 кг. Еще одна ее воспитанница – Ксения Данилина – завоевала серебряные медали в весовой категории +80 и в абсолютной категории, а Алена Сорокина – бронзу в категории до 65 кг. Также второе место в весе до 50 кг и третье место в категории до 55 кг заняли Елизавета Седова и Яна Федотова – воспитанницы Алексея Косова и Михаила Аршинова. Воспитанница Светланы Пантелеевой – Екатерина Гордеева – завоевала бронзу в абсолютной категории.

Также были разыграны и рейтинговые очки, дающие право выступить на XI Всемирных играх боевых искусств в Бирмингеме

«Это уже не первые значимые победы воспитанников дзержинского «Созвездия» в этом году. В начале сентября поздравлял наших сумотори с успешным выступлением на Первенстве Европы в Казани, а не так давно они завоевали серебряные медали на очередном этапе Кубка Европы в Германии. И десять медалей, завоеванных для сборной России дзержинцами, еще раз подтверждают их высокий уровень подготовки и, безусловно, мастерство их тренеров. Поздравляю с достижением новой высоты и желаю только побед и в дальнейшем!» - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Также на Кубке Европы в Чехове были разыграны не только медали, но и рейтинговые очки, дающие право выступить на XI Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в Бирмингеме (штат Алабама, США) с 7 по 17 июля 2022 года.

Напомним, по поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова в рамках программы подготовки к юбилею города «Дзержинск-100» в городе запланировано строительство нового здания школы борьбы на улице Матросова, где смогут заниматься воспитанники боевых искусств – греко-римской борьбы, дзюдо, самбо и сумо.