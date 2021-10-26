18 школ начнут строить в Нижегородской области в 2022 году

Строительство 18 школ Нижегородской области начнут в 2022 году. Об этом сообщил председатель Заксобрания Евгений Люлин в своем Instagram.

По его словам, новые образовательные учреждения появятся в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Городце, Павлове, Семенове, Выксе, Кстове, на Бору, в Арзамасе, а также в Краснобаковском, Воскресенском, Кстовском, Воротынском районах.

Помимо этого, запланировано строительство двух пристроев к школам в Канавинском и Сормовском районах, детского сада в Арзамасе и двух поликлиник - в Кстовском районе и Новинках.

Кроме того, в следующем году по плану отремонтируют 214 больниц и поликлиник. А Дивеевскую ЦРБ имени Блохиной реконструируют.

Напомним, что в Нижегородской области до конца 2021 года планируется достроить четыре школы. Первые три объекта расположены в районах Нижегородской области. И еще одна школа - это Школа 800.