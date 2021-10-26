Нижегородская область не закрыта на карантин по COVID-19

Нижегородская область не закрыта на карантин по коронавирусу. Соответствующее заявление сделал глава региона Глеб Никитин в комментариях к одной из записей на своей странице в Instagram.

Подписчица с никнеймом lenochka_komina поинтересовалась, как будет осуществляться выезд за границу, когда область закрыта, будут ли не привитых «разворачивать» в аэропорту.

- Туроператоры отказываются возвращать деньги не привитым туристам, ссылаясь на то, что международные авиаперевозки не закрыты и есть утверждённые правила, по которым въезд в ряд стран разрешен с ПЦР тестом. Проясните, пожалуйста ситуацию, - добавила она.

Губернатор ответил, что область не закрыта, с ним согласились и представители регионального правительства.

- Въезд в страны регламентируется законодательством данных стран. Правила въезда в РФ определены Роспотребнадзором и продублированы в пункте 4.1 Указа Губернатора, - добавили в региональном правительстве.

Нижегородка добавила, что задала вопрос о поездках потому, что командировки в наш регион и, наоборот, за его пределы доступны только вакцинированным.

Напомним, что с 26 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни.