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Общество26 октября 2021 13:50

Нижегородский ТРЦ «Рио» будет пускать в аптеку и супермаркет без QR-кода

Минпромторг провел с администрацией разъяснительную беседу
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Нижегородский торгово-развлекательный центр «Рио» уличили в нарушении прав посетителей. Администрация ТРЦ переусердствовала с выполнением указа губернатора о введении режима повышенной готовности, в результате чего охранники стали спрашивать QR-код даже при входе в аптеку и продуктовый супермаркет.

Напомним, согласно последним изменениям в указ губернатора в магазины и другие учреждения пускают только по кодам, которые можно получить после вакцинации или переболев «официально». Это требование не распространяется на аптеки, салоны оптики, продуктовые магазины и магазины, реализующие товары первой необходимости. Также без куар-кода могут ходить дети до 18 лет.

Однако в первый же день усиленных ковидных ограничений нижегородцы пожаловались, что не могут попасть без кодов в аптеку и продуктовый магазин в ТРЦ «Рио». Сегодня в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области заявили, что провели по этому поводу «разъяснительную беседу» с администрацией торгово-развлекательного центра.

- В ходе беседы были достигнуты договоренности о том, что руководство ТРЦ проработает изменение схемы движения потоков людей для того, чтобы нижегородцы могли попасть в аптеку и продуктовый магазин без предъявления QR-кода, - рассказали в министерстве.

Напомним, 26 сентября администрация ТРЦ «Рио» отказалась от эвакуации посетителей при угрозе террористического акта.