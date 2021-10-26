Работы по двум этапам Южного обхода Нижнего Новгорода выполнены на 50%

Работы на Южном обходе. Фото: ФКУ УПРДОР «Москва-Нижний Новгород».

Работы на 1 и 3 этапах строительства IV очереди обхода Нижнего Новгорода выполнены на 50%, сообщает ФКУ УПРДОР «Москва-Нижний Новгород».

На участке между 465 и 473 участками трассы М-7 расширят проезжую часть, создадут развязку и мост. Регулярно на объекте трудятся 275 специалистов с использованием 134 единиц техники. Работы ведутся в графике.

- На будущем 105-метровом путепроводе продолжается подготовка к монтажу балок. На крайних опорах устраиваются монолитные железобетонные переходные плиты. Параллельно дорожники обустраивают съезды с путепровода, а также формируют насыпь правоповоротного соединительного ответвления, с помощью которого можно будет выехать с дороги Работки - Порецкое в сторону Казани, - говорится в сообщении.

В районе села работки наполовину завершено строительство моста через реку Алферовку. Расширение проезжей части до 6 полос выполнено на 45%, ведется строительство разворотной петли и двух площадок для отдыха. По правой стороне развязки уже пущено движение транспорта.

Отмечается, что этот участок федеральной трассы будет хорошо освещен. В настоящее время рабочие 240 из 610 опор со светодиодными фонарями. А еще продолжается строительство водоотводных лотков.