Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть-Верхняя Волга» произвёл более 580 единиц продукции с начала года

Центр промышленной автоматизации (ЦПА) АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвел итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2021 г. С начала года центр произвёл более 580 единиц продукции на сумму свыше 943,8 млн. рублей.

Центр выпускает оборудование для нефтегазовой отрасли, которое позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводным системам. Оборудование поставляется в организации системы ПАО «Транснефть» и внешним заказчикам.

За прошедший период ЦПА произвел более 146 шкафов линейной телемеханики, порядка 364 шкафов систем автоматизации, 9 комплектов систем обработки информации систем контроля количества, качества нефти и нефтепродуктов (СОИ СИКН), а также более 60 единиц других номенклатурных изделий. Продукция поставляется во все организации системы «Транснефть» для использования на перекачивающих станциях и объектах линейной части магистральных трубопроводов. Оборудование, производимое ЦПА, запатентовано и характеризуется высоким качеством. Продукция сертифицирована в России, Казахстане, Белоруссии и Азербайджане. Отдельные виды продукции центра отмечены знаком «100 лучших товаров России».

Производственный центр автоматизированных систем управления технологическими процессами АО «Транснефть – Верхняя Волга» был открыт 16 октября 2015 года. За шесть лет с начала своей работы предприятие произвело более 6.4 тыс. единиц продукции на сумму свыше 6,8 млрд рубелей, в том числе более 2,25 тыс. шкафов линейной телемеханики, порядка 900 шкафов систем автоматизации.

В 2019 году в результате объединения с Инженерным центром АО «Транснефть-Север» Производственный центр ПЦ АСУТП был преобразован в филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга» - Центр промышленной автоматизации. В 2020 году принято решение о присоединении к ЦПА Полигона АСУТП ООО «ЦТД-Диаскан». Объединение позволило повысить качество выпускаемой продукции, оперативно решать вопросы, возникающие на объектах в процессе внедрения и эксплуатации оборудования, а также применять новые технические решения при выпуске продукции.

За 9 месяцев 2021 года центр произвёл продукции на сумму свыше 943,8 млн. рублей

Кроме того, в текущем году завершен проект создания нового испытательного полигона автоматизации систем управления технологическими процессами (АСУТП на контроллерном оборудовании отечественного производства. Полигон предназначен для проведения испытаний системы автоматики, которая контролирует транспортировку нефти и нефтепродуктов на объектах ПАО «Транснефть», а также сторонних предприятий.

Одной из приоритетных задач центра является исполнение программы импортозамещения. По отдельным видам продукции доля отечественных комплектующих доведена до 90%. В планах – завершение реализации проекта по созданию полигона АСУТП в г. Нижнем Новгороде, запуск в производство новых видов продукции и предоставление услуг.