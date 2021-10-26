Более 1 800 нижегородских магазинов и кафе проверили на соблюдение COVID-мер

Более 1 800 объектов розничной торговли и общественного питания Нижнего Новгорода проверили на соблюдение масочного режима. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде соблюдение масочного режима проверяют 25 патрулей. В период с 1 по 24 октября 2021 года в проверках приняли участие более 70 сотрудников полиции и органов МСУ. За это время они выписали более 850 протоколов и провели более 2 780 профилактических бесед.

Ранее на заседании оперативного штаба глава города Юрий Шалабаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории города и продолжить рейды по торговым точкам и заведениям общепита.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране объявили нерабочие дни. Известно, что в Нижнем Новгороде они продлятся с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Ранее "Комсомолка" рассказывала, что закрыто и что будет работать в эти дни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!