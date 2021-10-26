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Общество26 октября 2021 12:11

Горячая линия по вопросам защиты прав детей пройдет 28 и 29 октября

Нижегородцы смогут обратиться к специалистам комиссии по делам несовершеннолетних и задать свои вопросы
Екатерина КУРГУЗОВА
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Горячая линия по вопросам защиты прав детей пройдет 28 и 29 октября в Московском районе. Об этом сообщает администрация Московского района.

Горячая линия на тему «Подросток и закон» проводится для дополнительной разъяснительной работы с несовершеннолетними и их родителями, а также выявления подростков, которые склонны к совершению противоправных деяний, или детей, нуждающихся в помощи государственных органов. Она пройдет 28 и 29 октября с 10.00 до 16.00.

Нижегородцы смогут обратиться к специалистам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района и сотрудникам отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 по телефону 270-43-88.

Напомним, с 1 октября в Московском районе проходит месячник «Подросток и закон» в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках месячника во всех образовательных организациях прошли тематические классные часы и родительские собрания.