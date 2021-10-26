У 762 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 26 октября 2021 года, всего с начала пандемии 187 230 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 602 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 762 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 168 тысяч человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 7 525, а за последние сутки тридцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (15 816) и г. Бор (9 299), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (346) и Спасском районах (394). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 727), за прошедшие сутки там выявили 31 новый случай.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (6 074 новых случаев), Санкт-Петербург (2 735 новых случаев) и Московская область (2 930 новых случаев).

По данным на утро 26 октября, всего привито 1 177 760 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 072 636 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.