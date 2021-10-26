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Общество26 октября 2021 11:45

25-этажный дом класса «комфорт плюс» построят на Автозаводе в 2024 году

Застройщик надеется сдать дом раньше срока
Мария СОРОКИНА
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Современный жилой комплекс с квартирами класса «комфорт плюс» появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода во втором квартале 2024 года. Об этом сообщила компания-застройщик в соцсетях.

По информации ГК «Агроспецтех» речь идет о 25-этажном жилом доме, который возведут на улице Маковского. Одним из важных преимуществ нового объекта застройщик считает развитую инфраструктуру.

- - Рядом находятся четыре детских сада и пять школ, магазины и торговые центры, поликлиника и спортклубы, а также ДК ГАЗ, Автозаводский парк культуры и отдыха, озеро Земснаряд-1, - говорится в сообщении.

В числе других бонусов – закрытая территория с детскими и спортивными площадками, собственная парковка. В самом доме будет выполнена дизайнерская отделка холлов и помещений общего пользования, предусмотрено три современных лифта. Застройщик надеется сдать дом раньше срока.