В Советском районе прошел объезд по вопросам благоустройства

Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Олег Лавричев 25 октября 2021 года совместно с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Юрием Балашовым провел объезд по вопросам благоустройства территорий в Советском районе.

В объезде приняли участие исполнительный директор Домоуправляющей компании Советского района Алексей Лобастов, директор домоуправляющей компании ЖК «Зенит» ООО «УК МКД» Игорь Никульшин и местные жители.

Участники совещания осмотрели территорию около детских садов №59 и №145 по улице Бекетова – здесь необходимо отремонтировать освещение и обустроить прилегающую к дошкольным учреждениям дорогу. Местные жители также попросили взять на контроль уборку контейнерной площадки, на которой периодически скапливается крупногабаритный мусор. Аналогичная проблема существует и у ряда домов по улице Краснозвездной.

Около дома №5б по улице Бекетова необходимо обустроить лестницу. Алексей Лобастов сообщил, что смета, включающая ремонт лестницы и оборудование рядом с ней ливневой канализации, уже рассчитана. Необходимо определить источники финансирования. Спикер городской Думы предложил проработать возможность решения этого вопроса в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Вдоль домов по улице Мельникова-Печерского необходимо обустроить тротуар и отремонтировать проезжую часть, а около дома №8 решить вопрос с обустройством ливневой канализации. По словам местных жителей, проезд лишь частично оборудован тротуаром: «Там, где он есть, чтобы разойтись, кому-то из идущих навстречу людей приходится сходить на проезжую часть, так как тротуар очень узкий». Также жители пожаловались на отсутствие освещения в районе дома №19 по улице Краснозвездной.

Была обозначена проблема с оборудованием и содержанием хоккейной коробки, единственного спортивного объекта ЖК «Зенит», ЖК «Алый парус» и микрорайона Тобольские казармы. «Нам обещали, что сквер рядом с площадкой приведут в порядок, у хоккейной коробки сделают резиновое покрытие. Но пока мы сами заливаем зимой каток и чистим хоккейную коробку, покрытие не оборудовано», – пояснила местная жительница Екатерина Казарина. Олег Лавричев поддержал идею обустройства хоккейной коробки и прилегающего сквера. По его словам, выполнение работ можно рассмотреть в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать!».

Также активисты пожаловались на отсутствие освещения тротуара, ведущего из ЖК «Зенит» на остановку общественного транспорта «Тобольские казармы».

Выполнение работ возможно в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать!»

Участники выездного совещания осмотрели воркаут-площадку, которая была построена в ЖК «Зенит» по инициативе местных жителей и при поддержке Олега Лавричева и Юрия Балашова. В ближайшее время ее содержание возьмет на себя домоуправляющая компания ЖК «Зенит».

Все обозначенные в ходе объезда вопросы будут проработаны с главой Советского района, районной домоуправляющей компанией и региональным оператором по вывозу мусора.